8月14日（木）の『アメトーーク！』では、「仮面ライダー芸人」が放送される。【映像】『アメトーーク！』1年越しの企画が実現！粗品がダチョウ倶楽部とのロケを本当に実行2017年以来、8年ぶりとなる「仮面ライダー芸人」を開催。塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイら『仮面ライダー』ファンが集結