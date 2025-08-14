ピルボックスジャパンが展開するデリケートゾーンケアブランド「Summer’s Eve（サマーズイブ）」は、すべての女性がより快適に働ける環境づくりを目指し、職場のトイレに個包装タイプの「サマーズイブ フェミニンクレンジングワイプ ノーマルスキン」を設置する取り組みオフィスワイプを推進しています。今回、フェムテック・フェムケア啓発プロジェクト「もっと話そう！Fem&」を取り組んでいる宝島社が、同プロジェクトで掲