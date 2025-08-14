きょう14日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)では、ゲストの元AKB48の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜が出演する。(左から)高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜この3人は、“トークィーンズ”の一員でもある指原莉乃とともに、今年20周年を迎えるAKB48の記念シングル参加したことでも話題に。スタジオトークでは、とてつもない忙しさの中で日々を過ごしていた当時の生活、そして大ヒット曲「