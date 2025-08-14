【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」の配信開始日が、10月16日に決定。あわせて、本作初のティーザー予告映像と、追加キャストも発表された。【写真】小栗旬、美人韓国女優と急接近◆小栗旬＆ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」“大人の恋”描く30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した、Netflixシリーズ「匿名の恋人