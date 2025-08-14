昨夜(13日)、香川県坂出市の県道交差点でオートバイを運転していた会社員の男性(26)が転倒する事故がありました。男性は意識不明の重体です。 【地図】事故が起きた県道交差点オートバイの男性（26）が意識不明の重体 警察によりますと、きのう午後9時30分ごろ、坂出市林田町の県道交差点【地図】で「バイクが転倒した」と事故を目撃した人から110番通報がありました。オートバイを運転していたのは丸亀市飯