○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １５：００英・ＧＤＰ四半期（国内総生産，速報値） １５：００英・鉱工業生産 １５：００英・製造業生産指数 １５：００英・商品貿易収支 １５：００英・貿易収支 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） １８：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生