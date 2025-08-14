JR四国によりますと、JR土讃線は、小歩危駅～大歩危駅間で発生した倒木の影響で、同区間で列車の運転を見合わせているということです。 【写真を見る】JR土讃線大歩危（おおぼけ）～小歩危（こぼけ）間で倒木のため運転見合わせ特急「南風」の一部列車が運休に【14日午前8時現在】 このため、一部の列車に遅れや運休が発生しています。また、列車に行先の変更、編成変更が発生する可能性があります。 特急「南