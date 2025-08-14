― ダウは463ドル高と2日続伸、FRBの利下げ期待から買い優勢、NASDAQとS&P500は最高値更新 ― ＮＹダウ 44922.27 ( +463.66 ) Ｓ＆Ｐ500 6466.58 ( +20.82 ) ＮＡＳＤＡＱ 21713.14 ( +31.24 ) 米10年債利回り4.234 ( -0.058 ) ＮＹ(WTI)原油 62.65 ( -0.52 ) ＮＹ金 3408.3 ( +9.3 ) ＶＩＸ指数14.49 ( -0.24 ) シカゴ日経225先物 (円建て)43145 ( -225