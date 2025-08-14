13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた真中満氏が、中日のリリーフ陣について言及した。中日は守護神・松山晋也が離脱の間、“勝ちパターン”に苦労したが、松山が復帰してからは“勝利の方程式”も安定。13日の巨人戦も4−3の7回・藤嶋健人、8回・清水達也、9回・松山のリレーで逃げ切った。真中氏は「松山投手が9回に座ると、7回・8回の起用も井上監督もだいぶ変わってくると思