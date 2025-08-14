西武の高橋が14日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）に先発登板する。今季はここまで4勝6敗と黒星が先攻。ただし、敵地球場では0勝5敗だが、ベルーナドームでは4勝1敗と勝ち越し。本拠地球場で結果を出している。ソフトバンク戦は今季2試合に先発し1勝1敗。通算では15勝12敗と相性が良く、日本ハム、オリックス戦の各14勝を抑えカード別最多勝利をマークしている。通算勝利は現在69勝。7月17日の日本ハム戦で69勝目をマーク