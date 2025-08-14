記者会見で謝罪し、頭を下げる大阪メトロの堀元治交通事業本部長（右）ら＝14日午前、大阪市西区大阪・関西万博会場に直結する地下鉄大阪メトロ中央線は14日、早朝に運転を再開した。13日夜に電気系統のトラブルで運転を見合わせ、帰宅できなくなった大勢の来場者とスタッフが会場内で一夜を過ごした。14日は30分遅れの午前9時半に開場した。記者会見した日本国際博覧会協会（万博協会）幹部は「多くの方が大変な思いをし、心