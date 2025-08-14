◎全国の天気西日本と北陸は晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は大気が不安定になり、所々で雨や雷雨となりそうです。山沿いは激しい雷雨のおそれがあるため、山や川でのレジャーはお気をつけください。東海と関東も雲が多いながら、晴れ間がありそうです。北日本は雲が広がりやすく、夜遅くは日本海側で雨の降る所がある見込みです。◎予想最高気温前日よりやや高い所が多いでしょう。東海から九州は広く35℃以上の猛暑日となり