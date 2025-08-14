大分・津久見市の沖で起きたヨットに乗っていた男性1人が死亡した船舶の衝突事故で、大分海上保安部は砂利運搬船の船長を逮捕した。業務上過失往来危険と業務上過失致死の疑いで逮捕されたのは、砂利運搬船「第三十八さだ丸」の船長で、静岡・焼津市の望月佑紀容疑者（28）。この事故は13日朝、津久見市の保戸島の沖でヨットに乗っていた大分市の医師・山本真さん（70）が死亡したもの。大分海上保安部によると、当時は視界が悪か