プレミア初挑戦名鑑：アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン代表）プレミアリーグが開幕を迎えるなか、「FOOTBALL ZONE」では2025-26シーズンにプレミア初挑戦を飾る選手を紹介。今回はアーセナルに加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュにスポットライトを当てる。ブライトン時代はリーグカップに出場したものの、プレミアリーグの試合出場は叶わなかったなか、時を経てワールドクラスのストライカ