竹書房が８月７日に、堀内三佳氏のエッセイ漫画「母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法」を発売した。発売を記念して、同作の冒頭23ページが特別公開された。 【画像】コミック「母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法」1ページ目 同作は堀内氏の実体験を基にした作品。物語は年老いて頑固になり、毎日喧嘩ばかりしていた堀内氏と母の描写から始まる。介護のための同居が決定し、生活の中でストレスが限界