ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼0¡§12¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¾å»Ê¤Ç¤¢¤êÎø¿Í¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤¿¤Þ¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë!?¡×¡É¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤ÎÎø¿Í¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ë