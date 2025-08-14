13日、大阪・関西万博の会場に向かう唯一の鉄道ルートである大阪メトロ中央線が一時、全線で運転を見合わせ、会場の最寄り駅は利用客で混雑した。13日午後9時半ごろ、大阪メトロ中央線で設備トラブルが発生し、一時、全線で運転を見合わせた。中央線は万博会場の夢洲につながる唯一の鉄道ルートだが、このトラブルで夢洲駅が閉鎖されたため、駅前は多くの利用客らで混雑した。福井県から来た人は「一応、(福井に)帰る予定だったが