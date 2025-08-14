女優星野真里（44）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。幼く見えるのがコンプレックスだと明かした。今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。星野は「幼く見えることがコンプレックスで。若く見られるってことは、内面から出る落ち着きがないから、見られてしまうんじゃないかと。人間的な未熟さがこの顔に出てるんじゃないかなと思って」と語った。そして「役者としてやってると、年相