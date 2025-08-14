サッカー日本代表のMF堂安律（27＝アイントラハト・フランクフルト）の妻で、インフルエンサーの明松美玖（29）が13日、自身のインスタグラムを更新し、挙式を報告した。6月に披露宴を行ったことを報告していた明松。「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました」とつづり、真っ白のウェディングドレス姿を公開した。堂安とのツーショットも披露。「大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」と