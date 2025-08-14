最近はウーバーイーツのリュックを背負って配達する人をあまり見かけませんが、その理由を解説します！連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第112回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊ウーバーイーツ配達員が使う巨大なリュック。最近は「Uber Ea