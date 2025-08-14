13日、イスラエルとガザの境界付近に展開するイスラエル軍兵士（ロイター＝共同）【エルサレム共同】エジプトメディアは13日、ガザの停戦を巡り、ハマス代表団がエジプト当局との協議で、中断している交渉再開に前向きな姿勢を示したと報じた。イスラエルメディアによると、同国政府もカタールへの代表団派遣を検討。イスラエルによるガザ市制圧計画の決定を受け、交渉再開への駆け引きが活発化している。ハマス代表団はエジプ