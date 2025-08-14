Apple社が販売するMac用のマウス「Magic Mouse（マジックマウス）」。今SNS上ではそんなマジックマウスの充電風景が大きな注目を集めている。【写真】これが噂の充電中のお姿「これを企画会議で通したApple上層部はイカれてるだろ」とその模様を紹介したのはriki8492さん（@riki8492）。マウス表面がトラックパッドになっておりシンプルで美しいデザインのマジックマウスだが、なんと充電口は裏面。充電時は裏返して裏面の差込み口