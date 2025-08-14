漫画家・ビーノさんが描く、おもしろ育児エッセイ漫画『エモーショナル赤ちゃん期 〜人間を2年育ててみた〜』（KADOKAWA）は、ビーノさんの息子である「ぽよ」ちゃんとの日々を綴った一冊。以前X（旧Twitter）に、続編『エモーショナルイヤイヤ期 〜人間を3年育ててみた〜』に収録された「生後2ヶ月頃から完全ミルクで育てました」が投稿されると、約5000もの「いいね」が寄せられています。【漫画】『生後2ヶ月頃から完全ミルクで