みずほ銀行が２０２６年３月末までに、保険会社からの出向者受け入れを廃止する方向で検討していることがわかった。保険業界で相次いだ顧客情報の漏えい問題を受けた措置となる。すでに保険会社側と協議に入っており、全員を出向元に戻した上で新規受け入れをやめる方向で調整を進めている。銀行では、保険会社からの出向者が保険商品の販売に携わるケースが多い。みずほ銀は大手生命保険会社などからの出向者数十人を出向元に