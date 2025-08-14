²á¹ó¤Êº½Çù´Ä¶­¤Ç¤â²¿ÀéÇ¯¤ÈÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤­¤¿¥Õ¥é¥ó¥­¥ó¥»¥ó¥¹¡£¤½¤Î¿ÀÈë¤ÎÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥Ëー¥ë¥º¥äー¥É ¥ì¥á¥Ç¥£ー¥º¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥ó¥­¥ó¥»¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹ ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥ì¥ó¥¶ー¡×¤¬2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬95¡ó°Ê¾å¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À®Ê¬¤â¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¡£ËèÆü¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤¬¡¢¿´¤ÈÈ©¤òËþ¤¿¤¹»êÊ¡¤ÎÈþÍÆ»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ