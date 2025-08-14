¥±¡¼¥­¡¦¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCake¡¥jp¡Ê¥±¡¼¥­¥¸¥§¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î13Æü´Ö¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake¡¥jp¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤ä¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤â¡ª¡Ö¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¡×20¼ï°ìÍ÷¢£·×20¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake¡¥jp¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤é¤Ú