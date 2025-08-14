◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月13日アナハイム）ドジャースが13日（日本時間14日）のエンゼルス戦のスタメンを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH兼投手」で出場することになった。前日は今季2度目の4試合連続本塁打でリーグ単独トップ浮上も、チームは延長サヨナラ負けで3連敗。打者としてはプロ初の三重殺を記録する珍しい一戦だった。この日は古巣エンゼルスと、投手としても対戦。23年WBC