夏には、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は台湾の味を都内で楽しめる店を調査。近年、増加が著しい台湾料理店。注目の台湾居酒屋ができた一方で、長年続く店も。趣と味に違いあり！日本で台湾居酒屋のリアルを体感『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』＠中目黒熱炒（ルーチャオ）とは台湾の居酒屋のこと。現地と同様に強火で一気に仕上げる炒め物のほか家庭料理や屋台