8月13日の夜、浜松市中心部の交差点で乗用車同士の事故がありました。けがをした人はいませんでしたが、1台の車は全焼しました。 警察によりますと、8月13日午後11時ごろ、JR浜松駅からすぐのところにある鍛冶町交差点で、南から北方向へ走っていた乗用車と北から西に右折してきた乗用車が衝突しました。 この事故で右折してきた乗用車から火が出て、30分ほどで消し止められましたが、車は全焼しました。 2台の車には合わせて3