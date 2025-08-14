8月13日夜、浜松市中央区で酒気帯びの状態で運転をしていた疑いで、警察は男を現行犯逮捕しました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは浜松市中央区に住む会社役員（自称）の男（56）です。 警察によりますと、男は8月13日午後9時ごろ、浜松市中央区の市道で酒気帯びの状態で貨物自動車を運転していた疑いが持たれています。 パトロール中の警察官が男に職務質問をしたことが逮捕のきっかけでした。 警察は男がどこで