ロシア軍唯一の「日本人義勇兵」である金子大作氏（50歳）が、本誌のリモートインタビューに応じた。ドローン兵器が飛び交う現代戦争の様子、中国兵や北朝鮮兵の実態、現在の戦況……。いまも戦場にいる金子氏が、詳らかに明かす。前編記事『【プーチン直属の特殊任務部隊】に所属する日本人兵士に独占取材…！ウクライナ軍が使用する「最新殺戮兵器」の威力「戦死者の半分がドローン攻撃によるものです」』より続く。停戦中にも銃