武論尊Buronson（78歳）'47年、長野県生まれ。『北斗の拳』や『ドーベルマン刑事』などの漫画原作を担当。故郷・佐久市に計8億円を寄付し、漫画塾も開講している「たまたま」の連続だった人生俺の人生なんて、「たまたま」の連続ですよ。中卒で自衛隊に入った後、プログラマーになろうと専門学校に入ったけど、学費が払えなくて退学になってしまった。それで自衛隊で同期だった漫画家の本宮ひろ志の事務所にアシスタントとして