義実家との関係が微妙だと、義実家への帰省はおっくうになるものです。今回はそんな義実家への帰省をお嫁さんが拒否した話を紹介します。義母に二度と会いたくない…「夫は優しい人ですが義両親、特に義母は冷たくて、正直あまり関わりたくありません。だから、遠方にある義実家への帰省もおっくうです。ちなみに夫は義両親に『医者ではない』という理由で嫌われています。義父も義兄も医者だからみたいですが……。そして年末年始