女優星野真里（44）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。手汗がコンプレックスと明かした。今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。星野は「手に汗をかいてしまう」と明かした上で「暑い季節っていうのは、人と距離を置きたいなと思ってしまう」と切り出した。そして「主人とも『今は暑いから距離を置きましょう』って。触ることでお互いが不快に感じるってことはよくないなって思うので