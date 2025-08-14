2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。マネー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/04/17）。【画像】退職代行サービス「モームリ」の谷本慎二代表35歳＊＊＊近年、退職代行の最大手として急成長を遂げているのが、株式会社アルバトロスが運営する「退職代行モームリ」だ。街中を走る「退職代行モームリ」の宣伝トラック（編集部撮影）「本人に代わり退職の意思を会社に伝えてくれるサー