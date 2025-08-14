[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]3年ぶりのベスト8進出を狙った東京ヴェルディだが、名古屋グランパスに逆転負けを喫した。試合後の会見で城福浩監督は「選手にサッカーの本質を伝えられていない自分の力のなさを改めて感じている。前にボールをつける、ペナの中にボールを入れる姿勢がみせられなかった」と眉間にしわを寄せた。立ち上がりに勢いよく入って、先制点までこぎつけたところまではよかった。前半12分、左