[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]名古屋グランパスは1点ビハインドの前半26分、FW木村勇大のヘディングのこぼれ球をMF内田宅哉が押し込んで同点に追いついた。FC東京に在籍した2021年以来のゴール。22年途中に加入した名古屋では待望の公式戦初ゴールだった。それもかつて本拠地として味の素スタジアムでのゴール。たださぞかし感慨深いものになったかと思いきや、内田の声のトーンは低い。前半12分に東京ヴェルディ