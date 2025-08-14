長粼健吾さんの『柳田國男計画する先祖たちの神話』が発売になりました。柳田論で群像新人評論賞を受賞した長粼さんが、「先祖」「家」を軸に、柳田國男を時代とともに生きた思想家としてとらえなおす論考です。「群像」2025年9月号より、著者・長粼健吾さんが『先祖の話』について語るエッセイ「本の名刺」をお届けします。（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）柳田國男『先祖の話』と出会