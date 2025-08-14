2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。マネー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/04/24）。【画像】「もう車の病気だと思います」46台を乗り継ぎ、投じた費用は1億円!? 6児のパパが乗るエスティマがこちら＊＊＊「誰かと同じ」であることを、カスタムカーオーナーたちは全身全霊で拒絶する。そのコダワリの原点には、一体どんな秘密があるのか？今回は、初代エスティマをカスタムする