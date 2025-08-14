¡Èº²¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢10·î24Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜÊÔ¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ûÌîÈþÊæ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤ËÂ÷¤·¤¿Ì´¤È¤Ï¡©¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡ÙËÜÍ½¹ð2024Ç¯4·î21Æü¤Ë92ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾ð