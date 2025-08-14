「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16（アップル）2位iPhone 15（アップル）3位iPhone 16e（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位arrows We2（FCNT）7位AQUOS wish4（シャープ）8位AQUOS sense9（シャープ）9位Pixel 8a（Google）10位Reno13 A（OPPO）＊「BCNランキ