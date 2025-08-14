メーガン妃のおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2の予告編がついに公開された。この中で、夫ヘンリー王子について告白するシーンがあり、共演者から突っ込まれてしまった。【写真】『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2予告編現地時間8月12日、Netflixが『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2の予告編を公開した。1分40秒超の映像では、前シーズン同様、メーガン妃が友人やシェフを招いて、おもてなしを披露する