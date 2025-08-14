JR西日本によりますと、午前6時11分頃、山陽本線の熊山～万富駅で落石を知らせる警報が鳴動したため、和気～万富間で運転をストップしているということです。 この影響で山陽本線で遅れや運転取り止めが発生しています。 【影響区間】和気から万富まで運転見合わせ三石から岡山まで一部列車運休・遅延 JR西日本では最新の運行状況について、ホームページでの確認を呼びかけています。