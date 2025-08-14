まずは教員採用試験問題に挑戦！本稿では、「条件を使いこなしているか」を自問することの意義について述べよう。自問することによって、隠れている条件やギリギリの条件が表にあらわれてくることがある。それが問題を解決する決定的なヒントを与える。初めに、数学マークシート問題を2つ考えてみたい。最初の問題は、かつて某県の教員採用試験に出題されたもので、ゼミナールの学生から質問されたことがきっかけで裏技を思いつい