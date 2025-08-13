スロバキア発のシューズブランド「ノベスタ（NOVESTA）」が、フィレオ・ランドウスキ（Philéo Landowski）が手掛けるシューズブランド「フィレオ（PHILEO）」と初めてコラボレーションしたシューズ「KIX LACE BALLERINA」を発売する。国内では、8月下旬から9月上旬にかけてフィレオ公式オンラインストアや、HNW、KITH TOKYO、THE FOUR EYED、MIDWEST TOKYO、伊勢丹新宿で取り扱う。価格は115ユーロ（約1万9849円）。 【画像