絶対君主を支える面々「絶対君主」のドナルド・トランプ米大統領（79歳）を支えるホワイトハウス（WH）最大の実力者2 人は、J・D・バンス副大統領（41歳）とスティーブン・ミラー大統領次席補佐官（政策担当＝39歳）である。厳密に言えば、WH最大の実力者がもう一人いる。スージー・ワイルズ大統領首席補佐官（68歳）だ。ワイルズ女史は、WHの運営・統括、大統領の重要日程決定から米議会との調整に至る非・政策立案・決定部門の最