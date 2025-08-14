多忙な社会人が何かを学び続けるのは難しい。人材開発や組織開発が専門の立教大学の中原淳教授は「個人で黙々と学ぶことも重要だが、だれかと共鳴し、熱量を分かち合いながら学ぶことも、学びの継続性にとっては重要だ」という――。※本稿は、中原淳、パーソル総合研究所、ベネッセ教育総合研究所『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStoc