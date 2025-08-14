14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の4万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 44084.03円ボリンジャーバンド3σ 43274.67円13日日経平均株価現物終値 43140.00円14日夜間取引終値 42986.15円ボリンジャーバンド2σ 42394.00円5日移動平均 41888.28円ボリンジャーバンド1σ 41605.00円一目均衡表・転換線 4