14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント安の3082ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3178.20ポイントボリンジャーバンド3σ 3093.02ポイントボリンジャーバンド2σ 3091.91ポイント13日TOPIX現物終値 3082.00ポイント14日夜間取引終値 3051.70ポイント5日移動平均 3007.83ポイントボリンジャーバンド1σ 2991