14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.02ポイントボリンジャーバンド3σ 787.52ポイントボリンジャーバンド2σ 779.20ポイント5日移動平均 777.75ポイント13日東証グロース市場250指数現物終値 777.00ポイント14日夜間取引終値 773.02ポイン